أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مارك بوبيل رسميا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد توصله لاتفاق بشأن ضم مارك بوبيل ظهير أيمن ألميريا، مشيراً إلى أن اللاعب سيخضع لفحص طبي تمهيداً لتوقيع العقود.

ذكر أتلتيكو عبر موقعه الإلكتروني الرسمي على الإنترنت أن بوبيل (22 عامًا) يعد من ركائز منتخب إسبانيا للشباب تحت 21 عاماً، وشارك معه في بطولة أوروبا الأخيرة للشباب هذا الصيف حيث لعب جميع المباريات الأربع، وسجل هدفاً أمام سلوفاكيا.

وأضاف أيضاً أن بوبيل كان في صيف 2024 ضمن قوام منتخب إسبانيا الأولمبي الذي حقق ذهبية أولمبياد باريس 2024 تحت قيادة المدرب سانتي دينيا.

ولفت إلى أن بوبيل شارك في خمس من أصل 6 مباريات بمشوار إسبانيا في الأولمبياد، منها مواجهة فرنسا في النهائي، وسجل هدفاً في الفوز على أوزبكستان بنتيجة 2-1.

وبدأ مارك بوبيل مسيرته في أكاديمية نادي جيمناستيك مانريسا، ثم انضم إلى ليفانتي كلاعب شاب، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في 20 ديسمبر 2021، ولعب بقميص ليفانتي 11 مباراة في الدوري الإسباني الممتاز قبل أن ينتقل إلى ألميريا في 2023.

ولعب مارك بوبيل مع ألميريا 63 مباراة، سجل خلالها هدفين مع 8 تمريرات حاسمة.

وقال أتلتيكو مدريد في بيانه إنه بانضمام بوبيل، سيضم الفريق في الموسم الجديد كلاً من الظهير الأيمن الأساسي لمنتخب إسبانيا للشباب تحت 21 عاماً، وماتيو روجيري الظهير الأيسر لمنتخب إيطاليا للشباب أيضاً بخلاف تواجد ثلاثة أبطال سابقين في الأولمبياد، وهم أليكس باينا وبابلو باريوس ومارك بوبيل.