الولايات المتحدة توافق على صفقة صواريخ محتملة لفنلندا بأكثر من مليار دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، موافقتها على صفقة محتملة لبيع صواريخ جو-جو إلى فنلندا بقيمة تتجاوز مليار دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إن "الصفقة المقترحة ستدعم السياسة الخارجية والأهداف الأمنية للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف في حلف الناتو يُعد قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في أوروبا".

وأضاف البيان أن الصفقة "ستعزز قدرة فنلندا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتُحسن من مستوى التنسيق العملياتي مع القوات الأمريكية وقوات الحلفاء"، مشددا على أن البيع "لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة".

وتشمل الصفقة المقترحة صواريخ متوسطة المدى متقدمة من طراز "إيه آي إم – 120 دي -3" ومعدات مرتبطة بها، بقيمة تقديرية تبلغ 07ر1 مليار دولار.

وكما هو معتاد في صفقات السلاح الخارجية، أوضحت الوكالة أن الكونجرس الأمريكي أُبلغ بالصفقة.