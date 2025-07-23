مستشار الرئيس للصحة ينفي شائعات انتشار متحور «Xfg»: لم نرصد أي حالة في مصر حتى الآن

شدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، على عدم صحة الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن انتشار متحور جديد يُدعى «Xfg» في مصر.

وقال خلال تصريحات لـ «Extra News» إن «Xfg» يعد أحد متحورات فيروس «أوميكرون»، مشيرا إلى أن المتحور شأنه شأن الكثير من الفيروسات التي تتحور بشكل طبيعي لتتمكن من الاستمرار.

ونفى بشكل قطعي وجود فيروس «Xfg» في مصر حتى الآن، مؤكدا أنه «لا وجود للفيروس في مصر حتى الآن.. ولم يتم رصد أي حالة إصابة واحدة به حتى اللحظة».

ودعا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروسات بشكل عام، والتي تشمل ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد أو الإنفلونزا الموسمية.

شدد أن الوقاية والالتزام بالإجراءات الاحترازية تظل خط الدفاع الأول والأكثر فعالية ضد أي عدوى فيروسية، إلى جانب الحصول على اللقاحات.