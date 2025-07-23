خالد أبو بكر ينتقد قرار نقابة الموسيقيين ضد راغب علامة: إيه الغلط اللي عمله؟

انتقد الإعلامي خالد أبو بكر، قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر، عقب حفلته الأخيرة في الساحل الشمالي.

وتساءل خلال برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، عن طبيعة الخطأ الذي ارتكبه الفنان اللبناني ليستدعي كل هذا الجدل وإجراءات إيقافه عن الغناء وتحويله للتحقيق، قائلا: «ما هو الخطأ الذي ارتكبه حتى لا يتكرر؟ إيه الغلط اللي عمله علشان ما يعملوش ثاني؟ إيه التناقض اللي إحنا فيه ده! أنا مش فاهم».

وأوضح أن الفنان اللبناني كان يؤدي فقرته الغنائية ولم يتوقف، بينما صعدت المعجبات إلى المسرح، مشددا أن سلوك الجمهور «أمر يعود إليهم» ولا يجب أن يُحاسب الفنان عليه.

وأعرب عن استيائه من تحول الأزمة إلى خبر رئيسي في وسائل الإعلام العربية، مضيفا: « كل وسائل الإعلام نشرت خبر وقف راغب علامة عن الغناء، تحويله للتحقيق، ليه؟ علشان المعجبات طلعوا على المسرح وهو بيغني!».

وعبَر عن حيرته من هذا «التناقض الغريب»، قائلا: «أنا تهت مني، أنا مش عارف إحنا عايزين إيه! ما هو الفعل الذي ارتكبه حتى لا يكرره فنان آخر؟ الفعل من راغب علامة نفسه ولا من الناس ولا من المنظمين؟!».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر التقاط بعض المعجبات صور «سيلفي» مع الفنان، والرقص إلى جواره، في حين لفتت إحدى الحاضرات الأنظار بعدما اقتربت منه وفاجأته بقبلة أثناء التصوير.

وسبق أن أعلنت نقابة المهن الموسيقية في، إيقاف الفنان اللبناني راغب علامة عن إحياء الحفلات داخل مصر، واستدعائه رسميًا للتحقيق، وذلك على خلفية ما وصفته النقابة بـ«سلوك مشين» بدر منه خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي.