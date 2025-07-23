التاسعة على الجمهورية في الثانوية العامة: ربنا أكرمني أكتر مما كنت أتخيل

"ربنا أكرمني أكتر مما كنت أتخيل.. ودي أحلى مفاجأة في حياتي"، بهذه الكلمات عبّرت ياسمين حسام أحمد منير، ابنة مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، عن فرحتها باحتلالها المركز التاسع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة – الشعبة الأدبية، بمجموع 315 درجة، في حديثها لـ"الشروق" عقب إعلان النتيجة.

وأكدت ياسمين أنها لم تتوقع أن تكون ضمن أوائل الجمهورية، ووصفت لحظة معرفتها بالنتيجة بأنها الأجمل في حياتها، مشيرة إلى أن حلمها هو الالتحاق بكلية الألسن.

من جانبه، قال والدها، حسام منير، إن ابنته اجتهدت كثيرًا، وإن الله قد كافأها على تعبها ومثابرتها، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن تكون من أوائل إدارة العاشر من رمضان أو على مستوى محافظة الشرقية، لكن وجودها بين أوائل الجمهورية كان مفاجأة سعيدة وغير متوقعة.

وفي سياق متصل، هنأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الطالبة ياسمين حسام أحمد منير، الطالبة بمدرسة السيدة خديجة بنت خويلد الثانوية بنات التابعة لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، لتفوقها الدراسي وحصولها على المركز التاسع على مستوى الجمهورية، متمنيًا لها دوام النجاح والتفوق.

وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة بأبناء المحافظة المتفوقين، مثنيًا على ما حققوه من إنجاز في نتيجة الثانوية العامة، ومتمنيًا لهم المزيد من النجاح والتفوق في المرحلة الجامعية المقبلة.