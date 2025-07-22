يُنظم حزب الجبهة الوطنية، مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة لدعم مرشحيه، غدا الأربعاء، وذلك فى إطار جهود الحزب الميدانية استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

ويدفع الحزب بثلاثة مرشحين بمحافظة الجيزة، أحمد الحمامصي، حسام سعيد، في القائمة الوطنية من أجل مصر، وبالنظام الفردي، محمود مرجان.



ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب وبحضور أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، إلى جانب مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وعلى المقاعد الفردية، وذلك في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين وتعريفهم بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية.



ويشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من أهالي الجيزة وعدد من الشخصيات العامة، في ظل الحراك النشط الذي تشهده الساحة السياسية استعدادًا للاستحقاق الدستوري المقبل.



ودعا حزب الجبهة الوطنية، أبناء محافظة الجيزة إلى المشاركة في هذا المؤتمر الجماهيري الكبير، للتعرف عن قرب على الرؤى والخطط التي يتبناها مرشحو الحزب، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التفاعل الشعبي هو أساس نجاح التجربة الديمقراطية.



ويؤكد الحزب، في جميع تحركاته أن هدفه الأول هو خدمة المواطن المصري والدفاع عن قضاياه داخل البرلمان، مشددًا على أهمية الالتفاف الوطني خلف القيادة السياسية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، والدفع نحو مشاركة فعالة في الانتخابات البرلمانية القادمة.