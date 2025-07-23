ويتكوف يزور الشرق الأوسط في محاولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة

يتوجه ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط فيما تحاول الولايات المتحدة مجددا التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وهو ما يمثل انفراجة أفلتت من الإدارة على مدى شهور وحتى الآن في ظل تردي الأوضاع في غزة.

وقالت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين اليوم الثلاثاء إن ويتكوف يتوجه إلى المنطقة بـ "أمل كبير " في أن الولايات المتحدة يمكنها أن تحقق اتفاق وقف إطلاق نار فضلا عن ممر إنساني جديد لتوزيع المساعدات.

وأضافت بروس: "أشير إلى أننا ربما نحظى بأنباء جيدة ما ، ولكن مجددا، كما نعلم يمكن أن تكون هذه ديناميكية متغيرة باستمرار ".

ولم تكن لدى بروس أي تفاصيل أخرى عن الأماكن التى سيزورها ويتكوف أو خططه. ويأتي هذا فيما شهدت غزة أكثر يوم يسقط فيه قتلى من منتظري المساعدات في أكثر من 21 شهرا من الحرب، حيث لقى 85 فلسطينيا على الأقل حتفهم أثناء محاولتهم الوصول للغذاء أمس الأول الأحد.