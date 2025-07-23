حزب الجبهة الوطنية: دعم مادي بقيمة 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة

تقدّم حزب الجبهة الوطنية بخالص التهاني لأبنائنا وبناتنا الناجحين في شهادة الثانوية العامة لعام 2025، معربًا عن فخره بجهدهم الكبير الذي يستحق كل تقدير.

وأعلن الحزب، في بيان صدر اليوم، عن إطلاق مبادرة لدعم الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام، إيمانًا منه بأهمية التفوق والتميز والابتكار.

وتتضمن المبادرة تقديم دعم مادي بقيمة 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

كما أعلن الحزب عن سعيه لتوفير عدد من المنح التعليمية المجانية أو المدعومة في بعض الجامعات الخاصة، وذلك وفقًا لضوابط وشروط سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

وأطلق الحزب مبادرة بعنوان "اختار كليتك التي تؤهلك لسوق العمل"، بالتعاون مع مجموعة من المتخصصين، على أن تُنشر تفاصيل المبادرة قريبًا عبر الموقع الرسمي للحزب.