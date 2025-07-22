عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، اجتماعًا موسعًا مع أمناءها في المحافظات، لمناقشة استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك في المقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة



جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد، والنائب خالد شلبي، أمين التنظيم المركزي، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية والأمناء المساعدين وهيئة مكتب أمانة الشباب المركزية، وأمناء الشباب في المحافظات.

وتحدث النائب أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ، عن إيمان الدولة المصرية الراسخ بتمكين الشباب، وهو ما يعمل الحزب على تحقيقه من خلال تصعيد الشباب ومنحهم مسئوليات حقيقية، مشددا على ضرورة تفعيل أدوات السوشيال ميديا بقوة في هذه المرحلة، فضلا عن غرفة عمليات أمانة الشباب، ضمن منظومة مؤسسية دقيقة يعمل وفقا لها حزب مستقبل وطن.



ومن جانبه، أكد أحمد حسام عوض، أمين الشباب بالحزب ، أن انتخابات مجلس الشيوخ هي استحقاق دستوري بالغ الأهمية، لافتا إلى التواصل والتنسيق المستمر بين أمانة الشباب وبقية الأمانات النوعية داخل الحزب، وفقا لمنهج مؤسسي منضبط.

وشهد الاجتماع، نقاشا وتفاعلا كبيرا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، بين هيئة مكتب أمانة الشباب، وأمناء الأمانة في المحافظات، وأهمية الربط التنظيمى.