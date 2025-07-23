ترامب: الفلبين ستدفع رسوما جمركية بنسبة 19% بموجب اتفاق مع الرئيس ماركوس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه توصل إلى اتفاق تجاري مع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، بعد اجتماع اليوم الثلاثاء في البيت الأبيض، سيشهد تخفيضا طفيفا للولايات المتحدة لمعدل رسومها الجمركية على الفلبين دون دفع ضرائب استيراد على ما تبيعه هناك.

وكشف ترامب، عن الشروط العامة للاتفاق على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال"، وقال إن الولايات المتحدة والفلبين ستعملان معا عسكريا.

ويأتي الإعلان عن إطار عمل فضفاض للاتفاق في الوقت الذي تسعى فيه الدولتان لتوثيق العلاقات الأمنية والاقتصادية في مواجهة التحولات الجيوسياسية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأشارت حكومة ماركوس، قبل الاجتماع، إلى أنها مستعدة لتقديم رسوم جمركية صفرية على بعض السلع الأمريكية للتوصل إلى اتفاق مع ترامب.

ولم ترد السفارة الفلبينية على الفور على رسالة تطلب تعليقا.

وتظهر زيارة ماركوس التي استغرقت ثلاثة أيام إلى واشنطن أهمية التحالف بين الشريكين المتعاهدين مع تزايد حزم الصين في بحر الصين الجنوبي، حيث اشتبكت مانيلا وبكين حول منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها بشدة.

وترى واشنطن، بكين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، منافسها الأكبر، وسعت الإدارات الرئاسية المتعاقبة إلى تحويل التركيز العسكري والاقتصادي للولايات المتحدة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ في محاولة لمواجهة الصين

وانشغل ترامب، مثل الآخرين قبله، بجهود التوسط للسلام في مجموعة من الصراعات، من أوكرانيا إلى غزة.

وقال ترامب، على تروث سوشيال، إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 19% على الفلبين، انخفاضا من نسبة رسوم 20 % هدد بها اعتبارا من أول أغسطس. في المقابل،

قال إن الفلبين ستكون سوقا مفتوحة ولن تدفع الولايات المتحدة أي رسوم جمركية.

وبدون تفاصيل إضافية حول الاتفاق، من غير الواضح كيف سيؤثر ذلك على اقتصادات البلدين.