قال الدكتور جودة غانم، المشرف العام على مكتب تنسيق الجامعات بوزارة التعليم العالي، إن قواعد التنسيق لم تشهد أية تغييرات عن العام الماضي، مشددا أن التحدي الأكبر الذي يقع على الوزارة هذا العام يتمثل في التعامل مع «العدد الكبير جدًا» من الطلاب المتقدمين للتنسيق، والذي يصل إلى 1.1 مليون طالب.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الخلاصة» عبر فضائية «المحور» أن الأعداد تشمل 750 ألف طالب من الثانوية العامة بالنظام الحديث، و45 ألف طالب من النظام القديم، بالإضافة إلى 15 ألف طالب من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وما يقارب 300 ألف طالب من خريجي الدبلومات والثانوية الفنية.

وأكد أن وزارة التعليم العالي تضع على عاتقها مسئولية استيعاب جميع الطلاب المتقدمين، قائلا: «كل طالب قدم رغباته، سجّل رغباته في مكتب التنسيق، لازم نسكنه».

وأضاف أن الوزارة تعمل على زيادة السعة الاستيعابية عبر افتتاح كليات ومؤسسات تعليمية جديدة لمواكبة الزيادة السنوية في أعداد الطلاب.

وعلق على ارتفاع نسبة النجاح بشعبة علمي رياضة إلى 85.8% ضمن النظام الجديد، مقابل 68.4% في النظام القديم، قائلا إن الفارق الكبير سيؤثر في التنسيق، مشيرا إلى أن فرص خريجي الثانوية الحديثة أعلى في دخول كليات الهندسة وعلوم الحاسب.

وأشار إلى ميزة هامة في التنسيق تخدم طلاب الشعبة العلمية، لافتا إلى السماح للشعبتين علوم ورياضة بدخول كليات الحاسب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء، نتيجة الدور الأول لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025، وبلغت نسبة النجاح في الثانوية العامة بالنظام الجديد 79.2%، وفي النظام القديم 72.7%..

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الأول بالنظام الجديد والنظام القديم 785099 طالبًا وطالبة، حضر منهم 728892 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 574347 طالبًا وطالبة.