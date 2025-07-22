الداخلية السورية تدين الإعدامات الميدانية في السويداء

أدانت وزارة الداخلية السورية، اليوم الثلاثاء، الإعدامات الميدانية في محافظة السويداء جنوب سوريا.

وقالت الداخلية السورية، في بيان لها نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تُدين وزارة الداخلية بأشد العبارات المقاطع المتداولة التي تُظهر تنفيذ إعدامات ميدانية من قبل أشخاص مجهولي الهوية في مدينة السويداء، وتؤكد أن هذه الأفعال تمثل جرائم خطيرة يُعاقب عليها القانون أشد العقوبات".

وأعلنت الوزارة، فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات المختصة لتحديد هوية المتورطين في هذه الجرائم، والعمل على ملاحقتهم وإلقاء القبض عليهم.

وشددت الداخلية، على أن "لا أحد فوق القانون، وأن كل من يثبت تورطه سيُحال إلى القضاء المختص لينال الجزاء العادل وفقًا لأحكام القانون ".

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اندلاع النزاع في محافظة السويداء مقاطع مصورة تظهر مسلحين من الدروز ومن العشائر يقومون بإعدامات ميدانية.

كانت السويداء قد شهدت قتالا اندلع يوم 13من الشهر الجاري بين الدروز وفصائل محلية أودى بحياة المئات ، قبل أن تتوصل الحكومة السورية إلى اتفاق بوقف إطلاق النار فجر السبت الماضي.

ونص الاتفاق على دخول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية إلى المحافظة وحل جميع الفصائل وتسليم السلاح الثقيل ودمج عناصر الفصائل في القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.