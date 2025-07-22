أسامة كمال عن حرب إبادة غزة: سيذهب نتنياهو وتبقى فلسطين

قال الإعلامي أسامة كمال، إن التاريخ يوجد به الكثير الأمثلة المشابهة لما يفعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالفلسطينيين وتحديدًا في غزة.

وأضاف خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، أن الجميع يفهم ويعي جيدًا أن ما يفعله نتنياهو هو إبادة كاملة بغزة.

وتابع: «إسرائيل ستذهب حيث ذهبت فرنسا وإنجلترا وفلسطين ستبقى حيث بقيت اليابان وألمانيا وفيتنام.. فلسطين لن تباد لكن كل الإمبراطوريات الكبيرة وأصحاب أحلام التوسع على حساب الغير ذهبوا».

واستكمل: «أصحاب أحلام التوسع على حساب الضعفاء ذهبوا وبقي هؤلاء الضعفاء».

وضرب مثالًا بإلى أين ذهبت إمبراطورية اليونان وإلى أين ذهبت إمبراطورية الرومان والأمبراطورية الفارسية والروم وأين ذهب أباطرة الصين والتتار والمغول.

وقال كمال: «أين ذهبت هذه الإمبراطوريات زالت.. وأين ذهبت الشعوب بقيت.. وغزة ستبقى مستمرة وفلطسين ستبقى ومستمرة.. والفلسطينيون لن يبادوا يا أهل إسرائيل مهما قتلتم منهم».

وشدد على أن نتنياهو سيذهب كما ذهب غيرهم، وكذلك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، لكن كراهية العالم لما يحدث ستبقي تجاه هؤلاء الذين يدعون أنهم قادة.

ولفت إلى أنه ستبقى العداوة في نفوس العالم ضد إسرائيل وأفعالها وتصرفات قادتها، معقبا: «سيذهب نتنياهو كما ذهب هتلر وموسوليني ولن يُخلَّد إلا كمجرم حرب».