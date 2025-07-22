رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يدعو لمظاهرة حاشدة الخميس للمطالبة بإنهاء حرب غزة

يائير جولان: علينا إنهاء الحرب وكفى تنازلا عن أمننا لأجل مصالح سياسية

دعا رئيس حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان، الثلاثاء، إلى تنظيم مظاهرة حاشدة الخميس المقبل للمطالبة بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وقال جولان على حسابه بمنصة "إكس": "في السابعة من مساء الخميس المقبل، وفي ميدان هبيما [ميدان عام وسط تل أبيب] انضموا للتظاهر من أجل إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضاف: "علينا إنهاء هذه الحرب السياسية، وكفى تنازلا عن أمننا من أجل المصالح السياسية"، على حد قوله.

وأوضح في منشور آخر على إكس: "كما حذرنا، إذا لم نُعد المختطفين، فقد نخسرهم إلى الأبد. وبالنسبة لشعب إسرائيل فهذا كابوس أصبح حقيقة، أما بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، فهذه هي سياستها".

واستطرد جولان بالقول: "يجب أن نتوصل إلى اتفاق الآن، ويجب أن نعيد الرهائن بضربة واحدة، الآن".

ومنذ أيام، تجري مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة بوساطة قطرية ومصرية ودعم أمريكي لمحاولة التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وبشكل متواصل، تنظم عائلات الأسرى الإسرائيليين بغزة فعاليات احتجاجية للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق مع حماس.

وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

والاثنين، قالت حماس في بيان، إنها تبذل جهودها على مدار الساعة لإنهاء معاناة الفلسطينيين المتفاقمة في غزة، وشددت على أنها ماضية بـ"مسؤولية وعقلانية وبأقصى سرعة" للوصول إلى "اتفاق مشرف" ينهي العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار.

والسبت، كشف مصدر فلسطيني للأناضول عن تسلم حماس من الوسطاء خرائط جديدة تظهر مناطق السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، وبدأت بدراستها في إطار مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى.

وعلى مدى أكثر من 21 شهرا، عقدت جولات عدة من مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب وتبادل أسرى.

وخلال تلك الفترة، تم التوصل إلى اتفاقين جزئيين، الأول في نوفمبر 2023، والثاني في يناير 2025.

وتهرب نتنياهو - المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب - من استكمال الاتفاق الأخير، واستأنف حرب الإبادة في 18 مارس الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 201 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.