اختتمت الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية، الاثنين، باتفاق على تبادل مزيد من أسرى الحرب بين البلدين، فيما أعلنت موسكو أنها سلمت كييف مسودة مذكرة بشأن التسوية ووقف إطلاق النار.

وقال رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي في حديث للصحافيين بعد انتهاء المفاوضات، إن موسكو "سلمت لكييف مسودة مذكرة بشأن التسوية"، مضيفاً أن العرض الروسي يتضمن "وقفاً ملموساً لإطلاق النار لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، في أجزاء معينة من الجبهة، ما سيسمح بجمع جثامين المقاتلين"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.



وأشار ميدينسكي إلى أن "المذكرة الروسية بشأن التسوية في أوكرانيا مفصلة ومطورة بشكل جيد"، دون أن يذكر تفاصيلها.

وأعلن أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على "أكبر عملية تبادل للأسرى"، حيث سيتم تبادل "المرضى، والمصابين بشكل خطير"، مضيفاً: "الكل مقابل الكل".

وقال ميدينسكي إن "موسكو وكييف ستتبادلان المقاتلين دون سن 25 عاماً"، مشيراً إلى أن بلاده "ستسلم من جانب واحد جثامين 6 آلاف جندي أوكراني إلى كييف الأسبوع المقبل".

ونفى ميدينسكي "اختطاف روسيا لأطفال أوكرانيين"، مضيفاً أن "روسيا تلقت من أوكرانيا قائمة تضم 339 اسماً لأطفال وجدوا أنفسهم في وضع صعب بسبب الصراع"، فيما اتهم كييف بـ"تحويل موضوع اختطاف الأطفال إلى عرض للأوروبيين".

وأضاف أن "الجانب الروسي أعاد مؤخراً 101 طفل، بينما أعاد الجانب الأوكراني حوالي 20 طفلاً".

مقترح أوكراني مرتقب لوقف النار

وأضاف رئيس الوفد الروسي المفاوض ميدينسكي أن الجانب الأوكراني "وعد بإعداد مقترح لوقف إطلاق النار في مناطق معينة قريباً".

وأضاف أن القوات الروسية "تتقدم على الأرض، ولهذا السبب يرتفع عدد الضحايا بين الجنود الأوكرانيين في ساحة المعركة".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأوكراني رستم أوميروف، الذي ترأس الوفد الأوكراني، إن كييف تعتقد أن جميع القضايا الرئيسية في المحادثات مع روسيا "لا يمكن حلها إلا على مستوى القادة"، وتقترح "عقد اجتماع بحلول نهاية يونيو لإحراز تقدم".

وبشأن تبادل الأسرى مع الجانب الروسي، قال أوميروف إن الجانبين اتفقا على تبادل أسرى سيركز على تبادل المصابين بجروح خطيرة والأصغر سناً.

وأضاف أوميروف أن رفات الجنود ستتم إعادتها أيضاً إلى البلاد في إطار عملية التبادل.

أردوغان: الاجتماع كان رائعاً

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اجتماع الوفدين الروسي والأوكراني الذي استضافته بلاده، بأنه كان رائعاً، معرباً عن أمله في أن يجتمع زيلينسكي وبوتين في تركيا بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال أردوغان: "سنتخذ خطوات لاجتماع القادة، في أعقاب جلسة المحادثات الأخيرة بين الوفدين الروسي والأوكراني"

وذكر مسؤولون أتراك أن الجولة الثانية من محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا انتهت بعد ساعة واحدة فقط من بدئها في إسطنبول.

وبدأت المحادثات، وهي ثاني اتصالات مباشرة بين الجانبين منذ عام 2022، بعد حوالي ساعتين من موعدها المقرر، دون أي تفسير للتأخير.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان للوفدين الروسي والأوكراني، إن إسطنبول: "أنظار العالم بأسره منصبة هنا". وأضاف أن الهدف من الاجتماع هو تقييم شروط وقف إطلاق النار، ومناقشة لقاء محتمل بين الرئيسين الروسي والأوكراني والنظر في فرص أخرى لتبادل الأسرى.