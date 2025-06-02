توريد 69 ألف طن قمح حتى الآن في الإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، برئاسة المهندس السيد حرز الله، وكيل الوزارة، اليوم، توريد نحو 69 ألف طن ونصف حتى الآن، حيث بدأ موسم توريد القمح المحلي لعام 2025، في 15 أبريل الجاري، وبلغت المساحات المزروعة بالقمح في محافظة الإسكندرية هذا العام نحو 25 ألف فدان.

وقال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي، إن مديرية التموين بالإسكندرية اتخذت مجموعة من الإجراءات لضمان سير موسم التوريد بنجاح، حيث تم اختيار مواقع تخزين مناسبة تشمل الصوامع والبناكر لتأمين أفضل ظروف لتخزين القمح المحلي، المُلقب بـ"الذهب الأصفر"، والذي يمثل بداية موسم الخير للمزارعين المصريين.

وأضاف القلش أنه شُكلت 5 لجان رئيسية بالمحافظة، تضم كل منها 5 أعضاء من جهات مختلفة، بما في ذلك التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء والجمعية القبانية وأمين العهدة للجهة المسوقة، ويهدف هذا التنسيق لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية التي حددتها الوزارة لاستلام المحصول.

و أشار القلش إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام للمديرية لمتابعة عمليات التوريد، والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تطرأ، مع الحرص على متابعة الأعمال بشكل مستمر.