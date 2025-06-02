محافظ الغربية يشدد على الانضباط وسرعة إنهاء ملفات التصالح: رضا المواطن بوصلتنا

واصل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية جولاته الميدانية المفاجئة، حيث تفقد عصر اليوم سير العمل بالوحدة المحلية لمحلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الإدارات المختلفة. كما شملت جولته زيارة مبنى رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، للوقوف على إجراءات التصالح وتقييم الأداء الإداري.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة الالتزام التام بالانضباط الوظيفي، مؤكدًا أن مصالح المواطنين لا تحتمل التأخير، وأن خدمة المواطن هي الأولوية القصوى للعاملين بالإدارة المحلية. ووجّه بسرعة التعامل مع الطلبات الجماهيرية وإنهاء إجراءات التصالح بشفافية، لافتًا إلى أهمية هذا الملف في تحقيق الاستقرار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كما استمع اللواء أشرف الجندي إلى شكاوى عدد من المواطنين خلال جولته داخل الإدارات المختلفة، ووجه بحلها الفوري، مؤكدًا على ضرورة التواجد الميداني للمسؤولين للرد على الاستفسارات والتعامل المباشر مع المشكلات.

وفي مبنى رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات، تابع المحافظ سير العمل في ملفات التصالح وخدمة المواطنين، مشددًا على تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة الأداء، مع التوسع في استخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات ميسّرة وعصرية للمواطنين.

وقال محافظ الغربية: "أتابع بنفسي ميدانيًا ما يُقدَّم للمواطن، ولن أسمح بأي تقصير أو تأخير في تلبية احتياجات الناس. نعمل جميعًا بروح الفريق، وهدفنا الأسمى هو إرضاء المواطن"، مؤكدًا استمرار الجولات الميدانية لمراقبة الأداء وضمان جودة الخدمات.

ووجّه الجندي رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجولات المفاجئة والتواجد الدائم في الشارع، مع تفعيل دور وحدات خدمة المواطنين والاستجابة السريعة للشكاوى، قائلاً: "رضا المواطن هو البوصلة الحقيقية التي نقيس بها نجاحنا".

تأتي هذه الجولات في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة العمل الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تقديم خدمات تليق بالمواطن المصري.