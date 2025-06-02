قال يوسف أبو كويك مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يصّعد من استهدافاته في مختلف محافظات القطاع، موضحا أن إطلاق النار يتركز في المناطق القريبة من أماكن توزيع المساعدات الأمريكية.

وأضاف خلال تغطية حية، صباح الاثنين، أن «حصيلة الشهداء الذين قُتلوا في محيط هذه المراكز منذ افتتاحها بلغ 52 شهيدا».

وذكر أنه «في غضون ساعات الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، كثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية من غاراتها التي استهدفت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، والأطراف الشمالية الشرقية منها».

وأوضح أن «هناك قصفًا مدفعيًا متواصلًا على قطاع غزة، كما تواصل الآليات الإسرائيلية المتمركزة في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس تسوية ما تبقى من مربعات وأحياء سكنية».

ومنذ 18 مارس الجاري، استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة، متنصلة من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع حماس استمر 58 يومًا منذ 19 يناير 2025، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ويرتكب الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 178 ألف مواطن بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلًا عن دمار كبير في البنية التحتية والمنازل.