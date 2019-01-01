منظمة إغاثة ألمانية تتخوف من حدوث تأثير رادع بعد احتجاز قبطانتها في إيطاليا

أعربت منظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية لإغاثة مهاجرين ولاجئين من البحر المتوسط عن تخوفها من أن يسفر احتجاز قبطانة إحدى سفنها، وهي كارولا راكيته، عن تأثير رادع لعمل منظمات الإغاثة البحرية، وما يترتب عليه من وفاة كثير من المهاجرين في البحر المتوسط .

وقال المتحدث باسم المنظمة روبن نويجباور، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة برلين إن اعتقال القبطانة ومصادرة سفينتها "سي ووتش 3" يمكن أن يؤدي إلى أن "يفكر قباطنة السفن التجارية "في المستقبل مرتين" فيما إذا كانوا سينقذون أشخاصا من الغرق أم لا.

يذكر أنه تم احتجاز سفينة الإنقاذ وتم وضع قائدتها قيد الإقامة الجبرية، أول أمس السبت بعد عدم امتثالها لأوامرالسلطات الإيطالية ودخولها بالسفينة وعلى متنها 40 مهاجرا ميناء لامبيدوسا، مما تسبب في خلاف دبلوماسي متزايد بين إيطاليا وألمانيا.

وتواجه قبطانة السفينة التابعة للمنظمة الألمانية غير الحكومية لإغاثة اللاجئين والمهاجرين بالبحر المتوسط "سي ووتش" اتهامات بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية، وانتهاك قانون البحار ومقاومة سلطات الدولة.

وينص التشريع الإيطالي على فرض غرامات مالية حال الدخول غير المصرح به للمياه الإقليمية لإيطاليا.

يشار إلى أنه تم جمع تبرعات تزيد قيمتها على مليون يورو خلال الأيام الماضية لصالح الإغاثة البحرية، وقال نويجباور: "إنه مبلغ كبير لم يسبق له مثيل".

وأكد المتحدث باسم المنظمة أن القبطانة راكيته في حالة جيدة، وقال إنها "قبطانة شجاعة للغاية" ولم يكن لديها خيار آخر غير الدخول إلى الميناء على الرغم من الحظر، بسبب الوضع الصعب على متن سفينتها.

وأضاف نويجباور إن ما يسمى بمكافحة الاتحاد الأوروبي لمهربي البشر بالبحر المتوسط يعد في الواقع "حزمة تحفيز للمهربين"، وأكد أنه على قناعة بأنه "لا يمكن إيقاف الهجرة"، لافتا إلى أن سياسة الموانئ المغلقة ستؤدي إلى زيادة تكلفة وخطورة العبور بالنسبة للأشخاص الذين يريدون القدوم إلى أوروبا.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، وفد أكثر من 27300 لاجئ ومهاجر إلى إيطاليا وقبرص ومالطا وإسبانيا واليونان عبر البحر المتوسط خلال النصف الأول من عام 2019، وغرق 584 شخصا تقريبا –بحسب التقديرات- خلال محاولة العبور منذ بداية العام الجاري.