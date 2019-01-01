الأمم المتحدة: استمرار العراقيل في مناطق سيطرة الحوثيين تهدد البرامج الإنسانية

قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز جراندي، إن استمرار الصعوبات والعراقيل في مناطق سيطرة الحوثيين قد يؤدي إلى توقف بعض برامج الأمم المتحدة الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية.

من جهته، طالب عبدالملك، الأمم المتحدة بإيضاح الحقائق حول العراقيل التي تواجه العمل الإنساني في اليمن، وتسمية الحوثيين كطرف معرقل دون مواربة، منوها ببيان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الواضح والصريح في تسمية من يعرقل العمل الإغاثي واضطراره إلى تعليق عمله في مناطق سيطرة المليشيات.

وأعرب عبدالملك، عن قلقه من توقف برامج إغاثية مماثلة نتيجة لتعنت الحوثيين في تحويل مسار الغذاء والدواء عن الفئات الأكثر احتياجا.