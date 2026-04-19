توج فريق بايرن ميونخ ببطولة الدوري الألماني بعد الفوز على شتوتجارت مساء اليوم الأحد، بنتيجة 4-2 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 30 من عمر المسابقة.

وبادر كريس فاهريتش لاعب شتوتجارت بالتسجيل في الدقيقة 21، ثم سجل بايرن ميونخ 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق رفائيل جيريرو في الدقيقة 31 ونيكولاس جاكسون في الدقيقة 33 وألفونسو ديفيز في الدقيقة 37.

أما الشوط الثاني سجل هاري كين الهدف الرابع لفريق فينسينت كومباني، بينما أحرز شيما أندريس الهدف الثاني لشتوتجارت.

وبهذه النتيجة، يصل بايرن ميونخ للنقطة 79 في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق بروسيا دورتموند.

أما شتوتجارت فتجمد رصيده عند 56 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة المحلية.

ويعد هذا اللقب الـ 35 في تاريخ بايرن ميونخ والثاني على التوالي بعد نسخة الموسم الماضي، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه فريق نورنبرغ صاحب الـ 9 ألقاب، وفريق بروسيا دورتموند صاحب الـ 8 ألقاب.