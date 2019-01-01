ثروت سويلم ينتقد «التأمين الصحي» للتقاعس في بناء مستشفى أبوحماد بالشرقية



انتقد النائب اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، والمدير التنفيذي لاتحاد المصري لكرة القدم، السياسة التي تتبعها هيئة التأمين الصحي، وذلك خلال اجتماع بلجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة النائب همام العادلي، بحضور الدكتور علي محروس، نائب رئيس هيئة التامين الصحي ، ومحمود إبراهيم، ممثلا عن وزارة التخطيط، وحمدي نصر، رئيس مدينة أبو حماد عن محافظة الشرقية.

وأوضح سويلم، أنه تم تخصيص مساحة 550 مترا بمدخل مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية، لإنشاء مستشفي متكامل للتأمين الصحي وعيادة طوارئ وعيادة خارجية، وهيئة التأمين الصحي لم تتحرك حتى الآن لاتخاذ إجراءات الإنشاء، حيث إن الموقع الذي تم تخصيصه من أفضل المواقع بالمدينة.

وأشار سويلم إلى أن الدكتور علي محرز، نائب رئيس الهيئة للمشروعات، أكد أنه سيتم بالفعل إجراءات الطرح لإنشاء نموذج حديث لمستشفى أبو حماد، وتم إدراجها بخطة 2019-2020.