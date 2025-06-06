«فيفا» يخفض أسعار تذاكر مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تخفيض أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية بشكل ملحوظ، والتي ستجمع بين إنتر ميامي الأمريكي والأهلي، نظرًا لضعف الإقبال على هذا الحدث، والذي لا يزال يعرض آلاف التذاكر للبيع.

ويخوض الأهلي مباراة افتتاح البطولة أمام إنتر ميامي، على ملعب هارد روك، الثالثة فجر يوم 15 يونيو المقبل، ثم يلعب ضد بالميراس البرازيلي يوم 19 يونيو، في السابعة مساءً، ويختتم دور المجموعات أمام بورتو البرتغالي يوم 24 يونيو الرابعة فجرًا.

وأوضحت صحيفة (نيويورك تايمز) أن أقل سعر تذاكر لهذه المباراة وصل إلى 55 دولارا أمس الخميس، على منصة (Ticketmaster) بعد أن كان 349 دولارًا في ديسمبر الماضي، وقت إجراء قرعة دور المجموعات.

وستقام المباراة في الرابع عشر من الشهر الحالي، على ملعب هارد روك بمدينة ميامي جاردنز، الذي يتسع لحضور 65 ألفا و326 مشجعا.

وحتى هذه اللحظة، الطلب على هذه المباراة لا يزال بعيدا عما كان متوقَعا لمباراة افتتاحية لبطولة يولي لها الفيفا، أهمية كبيرة ولا تزال هناك آلاف التذاكر لم يتم بيعها بعد، وذلك وفقا لبيانات منصة (Ticketmaster).

ومع ذلك، فهناك اهتمام كبير بمباريات أخرى ستقام على نفس الملعب ومنها مواجهة ريال مدريد والهلال السعودي المقرر لها، يوم 18 من الشهر الحالي.