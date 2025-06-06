الهيئة الوطنية للإعلام تنعى الإذاعية هدى العجيمي مقدمة برنامجي مع الأدباء الشبان وإلى ربات البيوت

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي أحمد المسلماني الإذاعية القديرة هدى العجيمي، التي رحلت عن عالمنا بعد رحلة طويلة من العطاء الإعلامي المخلص، تاركة بصمات خالدة في ذاكرة المستمعين والمشهد الإذاعي المصري.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الراحلة قدمت على مدار سنوات برنامج "مع الأدباء الشبان"، الذي شكل منصة حيوية لاكتشاف المواهب الأدبية ودعمها، وظل لعقود من أبرز البرامج الثقافية بالإذاعة المصرية.

كما شاركت العجيمي في تقديم بعض فقرات برنامج "إلى ربات البيوت"، الذي جمع بين الطابع الاجتماعي والمنوعات، وتميزت فيه بصوتها الرصين وأسلوبها العذب، ما أكسبها مكانة خاصة في قلوب المستمعين.

وفي مسيرتها المهنية، تولت إخراج أطول مسلسل إذاعي بعنوان "عائلة مرزوق أفندي"، وشاركت في تغطيات إعلامية نوعية، من أبرزها تغطية مؤتمر المرأة في بكين عام 1995، التي نالت عنها جائزة صندوق الأمم المتحدة للمرأة لأفضل تغطية إذاعية.

وتقدمت الهيئة الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الإعلامية الراحلة، وإلى جميع العاملين في المجال الإعلامي، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.