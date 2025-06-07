الأقصر: فتاة تنهي حياتها شنقًا في ظروف غامضة بالقرنة

أقدمت فتاة في العقد الثالث من عمرها على إنهاء حياتها شنقًا داخل منزل أسرتها في ظروف غامضة، في مدينة القرنة بالأقصر.

تلقى اللواء محمد الصاوي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بالعثور على جثمان فتاة، تبلغ من العمر 33 عامًا، معلقة بحبل داخل غرفتها في نجع الكوم التابع لقرية البعيرات بدائرة مركز القرنة.

وانتقل رجال المباحث بمركز شرطة القرنة إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن الفتاة أقدمت على الانتحار عن طريق ربط حبل بسقف المروحة داخل غرفتها، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

يذكر أن الدولة توفر العديد من مراكز الدعم النفسي للأشخاص الذي يعانون من حالات اكتئاب ومشاكل نفسية، يمكن اللجوء إليها عبر التواصل معها مع الاحتفاظ بسرية البيانات من خلال الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان.