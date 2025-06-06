وفاة الإعلامية والكاتبة هدى العجيمي عن عمر 89 عاماً

رحلت عن عالمنا اليوم الإعلامية والكاتبة هدى العجيمي، عن عمر يناهز 89 عاماً، إثر إجرائها عملية جراحية في أحد المستشفيات، ومن المقرر أن يُقام العزاء يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

الإذاعية الراحلة من مواليد 24 يوليو 1936 بمحافظة بورسعيد، وقد التحقت بكلية الآداب، قسم اللغة العربية، بجامعة القاهرة، ثم انضمت إلى الإذاعة لأول مرة في بداية الستينيات.

حصلت الراحلة هدى العجيمي على العديد من الجوائز، منها جائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان لأفضل تغطية إعلامية لمؤتمر المرأة في بكين، وجائزة أفضل برنامج إذاعي في استطلاع رئيس الإذاعة والتلفزيون حول البرامج الاجتماعية، كما حصلت على دبلوم من إذاعة كولونيا عام 1985، وجائزة صندوق الأمم المتحدة للمرأة لأفضل تغطية إعلامية إذاعية لمؤتمر المرأة في بكين عام 1995.



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