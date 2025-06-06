وسام أبوعلي: سأكون خائنا إن لم أشارك في مباراة فلسطين وعمان

أكد الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، مشاركته في المباراة المصيرية لمنتخب الفدائي أمام نظيره سلطنة عمان، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب الفلسطيني نظيره العماني يوم 10 يونيو الجاري في الأردن، في الجولة العاشرة والأخيرة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، حيث يتنافس المنتخبان على بطاقة العبور الأخيرة للملحق النهائي المؤهل لكأس العالم.

وقال وسام أبو علي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على الكويت: «تم تنسيق الأمور مع الأهلي من أول يوم، وهو نادي عظيم وكبير، ويعلم أنني ألعب لشعب وقضية ولا ألعب لنفسي».

وأضاف: «سأحاول إسعاد شعبي.. بالتأكيد سأخوض مباراة عمان المقبلة في تصفيات كأس العالم وسأكون خائنا إن لم أشارك بها».

وبذلك يتأكد غياب وسام أبو علي عن مباراة الأهلي الودية أمام باتشوكا المكسيكي يوم 8 يونيو الجاري استعدادًا لكأس العالم للأندية، والذي ينطلق فجر 15 يونيو بمواجهة الأهلي أمام إنتر ميامي.

وحقق المنتخب الفلسطيني فوزًا مهمًا وثمينًا على حساب مستضيفه الكويتي بنتيجة 0-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، الخميس، على ملعب جابر الأحمد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من المرحلة الثالثة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدفي فلسطين تامر صيام في الدقيقة 32، ثم أضاف وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، الهدف الثاني في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

بهذا الفوز رفع المنتخب الفلسطيني رصيده للنقطة التاسعة في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة الثانية، بفارق نقطة وحيدة خلف منتخب عمان، رابع المجموعة برصيد 10 نقاط.

وحافظ منتخب فلسطين على فرص تأهله للمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، حيثت يتأهل منتخبي المركزين الأول والثاني مباشرة للمونديال فيما يتأهل الثالث والرابع للملحق الآسيوي.

ويحتاج منتخب فلسطين للفوز في المباراة الأخيرة أمام سلطنة عمان، أما في حالة فوز أو تعادل منتخب عمان فسيتأهل إلى المرحلة الرابعة بصحبة العراق.