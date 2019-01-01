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العثور على جثة في جنوب لندن يعتقد أنها سقطت من طائرة

(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 3:58 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 3:58 ص
ذكرت الشرطة البريطانية يوم الاثنين أنها عثرت على جثة في حديقة منزل بجنوب لندن يعتقد أنها سقطت من عجلات الهبوط الخاصة بطائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية.

وقالت الشرطة إنها تحاول التعرف على الشخص بعد العثور على جثته في منزل في كلافام بعد ظهر يوم الأحد.

وأضاف بيان صادر عن شرطة العاصمة: "في هذه المرحلة تعتقد الشرطة أن الرجل كان يسافر خلسة وسقط من عجلات الهبوط لرحلة تابعة للخطوط الجوية الكينية المتجهة إلى مطار هيثرو".

وأضافت الشرطة أنه "تم العثور على حقيبة ومياه وبعض الأطعمة في عجلات الهبوط فور هبوطها في المطار".

وقالت الشرطة إن لا يتم التعامل مع الوفاة على أنها مشبوهة وأن التحقيقات جارية لمعرفة "الملابسات الكاملة"

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