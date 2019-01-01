دول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تعرب عن قلقها من تجاوز إيران الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم

أعربت دول ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك عن قلقها من إعلان إيران تجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم حسب الاتفاق النووي، وفقًا لما ذكرته فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الثلاثاء.

وقال وزراء هذه الدول: التزامنا بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل، ونحث إيران على التراجع عن خطوة تجاوز الحد المسموح من مخزون اليورانيوم والامتناع عن إجراءات أخرى تقوض الاتفاق النووي».

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي، عقوبات جديدة على إيران، وذلك بعد تراجع الولايات المتحدة عن توجيه ضربة عسكرية لها في أعقاب إسقاط طهران طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، فيما تقول الولايات المتحدة إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع بين الجانبين.

وتصاعدت التوترات بين الجانبين الإيراني والأمريكي، في أعقاب إعلان طهران، مطلع مايو الماضي، عن تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي التاريخي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق مهددة بإجراءات إضافية خلال 60 يومًا حال لم تطبق الدول الموقعة على الاتفاق بعض التزاماتها.

وفرض ترامب، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران تطال قطاع التعدين، متوعدًا إياها بمزيد من الإجراءات إذا لم تغير سلوكها بشكل جذري.

كما وجه ترامب رسالة تحذير لباقي الدول من مغبة السماح بوصول صادرات المعادن الإيرانية إلى موانئها.