الأمم المتحدة: إسرائيل تمنع دخول شحنات الوقود إلى غزة منذ 16 أسبوعا

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل تمنع دخول شحنات الوقود إلى غزة منذ 16 أسبوعا، ذاكرا أن مسئولي المنظمة الدولية تمكنوا من استعادة كمية من الوقود كانت موجودة بالفعل في قطاع غزة من محطة التحرير في رفح يوم الأربعاء.

وقال إنه تم تسليم كمية محدودة من هذا الوقود يوم الخميس إلى مرافق عامة في جنوب قطاع غزة، مما سمح باستمرار عمليات محطات تحلية المياه وخدمات شاحنات لتوزيع المياه ومحطات ضخ الصرف الصحي.

وقال دوجاريك، إنه تم إرسال الوقود أيضا إلى شمال قطاع غزة يوم الجمعة إلا أن "عدم استقرار الوقود ونقص الوقود يتسبب في تقييد العمليات ويؤدي إلى تراجع عدد ساعات العمل وقدرة العمل".

وأضاف أن مسئولي الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة يقولون أيضا إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمر إخلاء جديدا لاثنين من الأحياء اللذين يوجد بهما مئات العائلات في محافظة غزة، بزعم إطلاق صواريخ فلسطينية من تلك المنطقة.