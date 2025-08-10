مقتل شخص وإصابة اثنين بجروح خطيرة خلال شجار بحانة في ألمانيا

لقي شخص حتفه خلال شجار في حانة ببلدة جيلدرن غربي ألمانيا مساء أمس السبت، بينما أصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الأحد إنه تم القبض على رجل مشتبه به /41 عاما/. وبحسب البيانات، فإن السلاح المستخدم في الاعتداء كان سكينا.

وأحالت الشرطة التحقيقات لوحدة معنية بالتحقيق في جرائم القتل. ووقعت الجريمة في حانة بساحة البلدة المركزية.

ولم تُكشف بعد تفاصيل إضافية عن القتيل والمصابين، حيث لا تزال السلطات في مرحلة إبلاغ أسر الضحايا بالواقعة.

وذكرت السلطات أنه من السابق لأوانه تحديد دافع الجريمة، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا استجواب الشهود.