طائرات مسيرة أوكرانية تهاجم مصفاة نفطية في مدينة ساراتوف الروسية

استهدفت مجموعة من الطائرات المسيرة الأوكرانية مصفاة نفطية في مدينة ساراتوف الروسية خلال الليل، حسبما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم ) عن رومان بوسارجين حاكم منطقة ساراتوف، القول إن الطائرات المسيرة الأوكرانية هاجمت المدينة ليلا، مما أسفر عن إلحاق الضرر بإحدى المنشآت الصناعية. ولم يقدم المزيد من التفاصيل.

من ناحية أخرى، بدأ السكان المحليون في نشر مقاطع فيديو للهجوم، حيث ظهرت أعمدة دخان وألسنة اللهب، المنبعثة على الأرجح من المصفاة النفطية المحلية.

وذكرت يوكرينفورم أن وزارة الدفاع الروسية قالت إن الدفاعات الجوية "دمرت واعترضت 121 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل".