وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعا طارئا في إسطنبول

عقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا طارئا، بناء على طلب العراق؛ لبحث التداعيات الإقليمية للحرب الإسرائيلية الإيرانية، وذلك قبيل اجتماع منظمة التعاون الإسلامي المقرر في نهاية الأسبوع في مدينة إسطنبول التركية.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، للوزراء المجتمعين، إن "الخطر الكبير لا يقتصر على إيران فحسب، بل يشمل المنطقة بأكملها"، ودعا إلى "اتخاذ خطوات عملية للتأثير في مواقف الدول الأوروبية والتواصل المباشر مع الولايات المتحدة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

كما حذر وزير الخارجية العراقي، من أن اتساع نطاق الصراع قد يؤدي إلى استهداف منشآت الطاقة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، "وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الأسواق لما يقارب من خمسة ملايين برميل من النفط يومياً، مما سيُفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية".

وأضاف حسين: "نحن أمام حرب غير تقليدية، ولا أحد في المنطقة بمأمن من تبعاتها، وأكد أهمية طرح آليات مشتركة للتواصل والمتابعة وتقييم الموقف باستمرار، في ظل هشاشة الوضع الإقليمي وتنامي المخاطر.

كما أشار حسين إلى ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بدورهما في حفظ الأمن والسلم الدوليين.