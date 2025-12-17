تقرير أمريكي: الصين تستغل أبحاث ممولة أمريكيا في التكنولوجيا النووية

كشف تقرير صادر عن الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن استغلال الصين لشراكاتها مع باحثين أمريكيين، يحصلون على تمويل من وزارة الطاقة الأمريكية، لتزويد الجيش الصيني بقدرات الوصول إلى تكنولوجيا نووية حساسة، وغيرها من الابتكارات ذات التطبيقات الاقتصادية والعسكرية.

ويؤكد معدو التقرير، ضرورة بذل الولايات المتحدة المزيد من الجهود لحماية أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وضمان عدم استفادة بكين من نتائج الأبحاث الممولة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

كما أوصوا بإجراء عدة تغييرات لتحسين حماية البحث العلمي في الولايات المتحدة، بما في ذلك وضع سياسات جديدة لوزارة الطاقة يتم الاستناد إليها عند اتخاذ قرار تمويل الأبحاث التي تتضمن شراكات مع الصين.

يأتي هذا التحقيق في إطار مساعي الكونجرس لتعزيز القدرة على ضمان منع استغلال الأبحاث الأمريكية في دعم التوسع العسكري الصيني، في ظل التنافس التكنولوجي والعسكري بين البلدين.

وكشف محققون من اللجنة المعينة من مجلس النواب الأمريكي لمتابعة تحركات الحزب الشيوعي الصيني ولجنة التعليم والقوى العاملة في المجلس، عن أكثر من 4300 ورقة بحثية نُشرت بين يونيو 2023 ويونيو الماضي، وتضمنت تعاونا بين علماء ممولين من وزارة الطاقة الأمريكية وباحثين صينيين.

وشارك في نحو نصف هذه الأوراق باحثون صينيون تابعون للجيش أو القاعدة الصناعية الصينية.

ومما يثير القلق بشكل خاص، أن المحققين وجدوا أنه تم توجيه أموال فيدرالية إلى تعاون بحثي مع مختبرات وجامعات صينية مملوكة للدولة تعمل مباشرةً لصالح الجيش الصيني، بما في ذلك بعض الشركات المدرجة في قاعدة بيانات البنتاجون للشركات العسكرية الصينية العاملة في الولايات المتحدة.

كما رصد التقرير، تعاونًا بين باحثين أمريكيين وجماعات متهمة بشن هجمات إلكترونية وانتهاكات لحقوق الإنسان في الصين.