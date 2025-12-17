الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لضبط النفس في اليمن

حث الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، جميع الأطراف في اليمن على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في أعقاب تقدم لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي في شرق البلاد.

وأشار جوتيريش إلى أن هذا التقدم قد يؤدي إلى تأجيج الحرب الأهلية المستمرة منذ عشر سنوات، بعد فترة هدوء طويلة، مؤكدا أن عمليات الأمم المتحدة تواجه صعوبة بالغة في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، خصوصا في العاصمة صنعاء وشمال غرب البلاد ذي الكثافة السكانية العالية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرته على محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن، مؤكدا وجوده في جميع المحافظات التي كانت تشكل دولة اليمن الجنوبي سابقا.

ويُعد المجلس جزءا أساسيا من التحالف الذي يقاتل إلى جانب الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا ضد الحوثيين.

وقال جوتيريش: "أحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتهدئة التوتر وحل الخلافات عبر الحوار. ويشمل ذلك الجهات الإقليمية الفاعلة، التي يُعد انخراطها البناء وتنسيقها لدعم جهود الوساطة الأممية أمرا أساسيا لضمان المصالح الأمنية المشتركة".

كما استنكر الأمين العام استمرار الحوثيين في احتجاز 59 موظفا في الأمم المتحدة بشكل تعسفي، داعيا إلى إطلاق سراحهم فورا ودون شروط.

وأوضح عقب عودته من زيارة إلى السعودية وسلطنة عُمان، أن الحوثيين أحالوا ثلاثة من موظفي المنظمة إلى محكمة جنائية خاصة، متهما إياهم بأداء مهامهم الرسمية، مطالبا بإسقاط هذه التهم فورا.

وأكد جوتيريش، ضرورة تمكين الأمم المتحدة من أداء عملها دون أي تدخل، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي تواجه عملياتها الإنسانية، لكنه شدد على التزام المنظمة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في اليمن، حيث يحتاج حوالي 19.5 مليون شخص، أي نحو ثلثي السكان، إلى مساعدات إنسانية عاجلة.