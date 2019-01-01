الولايات المتحدة تدعو إيران لوقف تخصيب اليورانيوم

دعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، المجتمع الدولي إلى استعادة معيار حظر الانتشار النووي طويل المدى والمتمثل في عدم السماح بالتخصيب لإيران بموجب الاتفاق النووي الموقع مع القوى العظمي في عام 2015.



وفي بيان له مساء الاثنين، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي التي تطالب النظام الإيراني بوقف تخصيب اليورانيوم وأنشطة إعادة المعالجة.



وقال بومبيو "كان ذلك المعيار الصحيح إنذاك.. إنه المعيار الصحيح الآن"، متعهدا بتكثيف الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية على طهران طالما استمرت في رفض الدبلوماسية وتوسيع برنامجها النووي.



كان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد اعلن ان بلاده تجاوزت حد اليورانيوم منخفض التخصيب.



من جانبها، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية،الاثنين، أن إيران انتهكت الحد المفروض على اليورانيوم منخفض التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى والمحدد بـ300 كيلوجرام.