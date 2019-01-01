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الصين تأسف لتجاوز مخزون اليورانيوم الإيراني الحد المسموح في الاتفاق النووي

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 10:25 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 2 يوليه 2019 - 10:25 ص

أعربت الصين عن أسفها للإجراء المتخذ من جانب إيران بتجاوزها الحد المسموح به في الاتفاق النووي بشأن مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" -خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على إعلان إيران تجاوز مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب ٣٠٠ كيلوجرام اليوم الثلاثاء- "نأسف للإجراء المتخذ من جانب إيران.. ونؤكد أن الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة هي سبب التوترات الحالية".

وأضاف شوانغ أن بكين تدعو كافة الأطراف إلى ضبط النفس، وعدم تصعيد الأوضاع.

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