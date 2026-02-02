سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وكالة معا الفلسطينية، بأن معبر رفح يعمل ببطء شديد في يومه الأول بعد إغلاق استمر منذ أكثر من عام ونصف.

ووافقت سلطات الاحتلال على سفر 5 من الجرحى من أصل 27 قدمت أسماءهم للجانبين المصري والإسرائيلي.

ورافق الجرحى 15 من المرافقين و20 عنصرا أمنيا يتبعون السلطة الفلسطينية برام الله للعمل في معبر رفح.

وسينضم العناصر الأمنية إلى زملائهم الذين وصلوا من مصر لاستلام العمل بالمعبر.

كما وصل للجانب الفلسطيني نحو 50 مريضا كانوا يعالجون في مصر تمهيدا لدخولهم لقطاع غزة وفق اتفاقية وقف إطلاق النار.

وتقول الصحة بغزة إن 22 ألف مريض وجريح ينتظرون في قوائم طويلة على أمل تمكنهم من السفر للعلاج.