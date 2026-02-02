 معبر رفح في اليوم الأول.. سفر 5 مرضى ومرافقيهم وعودة 50 مريضا إلى غزة - بوابة الشروق
الإثنين 2 فبراير 2026 4:39 م القاهرة
معبر رفح في اليوم الأول.. سفر 5 مرضى ومرافقيهم وعودة 50 مريضا إلى غزة

وكالة معا
وكالات
نشر في: الإثنين 2 فبراير 2026 - 4:25 م | آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 4:30 م

أفادت وكالة معا الفلسطينية، بأن معبر رفح يعمل ببطء شديد في يومه الأول بعد إغلاق استمر منذ أكثر من عام ونصف.

ووافقت سلطات الاحتلال على سفر 5 من الجرحى من أصل 27 قدمت أسماءهم للجانبين المصري والإسرائيلي.

ورافق الجرحى 15 من المرافقين و20 عنصرا أمنيا يتبعون السلطة الفلسطينية برام الله للعمل في معبر رفح.

وسينضم العناصر الأمنية إلى زملائهم الذين وصلوا من مصر لاستلام العمل بالمعبر.

كما وصل للجانب الفلسطيني نحو 50 مريضا كانوا يعالجون في مصر تمهيدا لدخولهم لقطاع غزة وفق اتفاقية وقف إطلاق النار.

وتقول الصحة بغزة إن 22 ألف مريض وجريح ينتظرون في قوائم طويلة على أمل تمكنهم من السفر للعلاج.

