محافظ قنا يتابع أعمال تشجير وتجميل شارعي «مصر- أسوان الزراعي» و«الرياح»

تفقد محافظ قنا عبدالحميد الهجان، الثلاثاء، شارع "مصر - أسوان الزراعى" بداية من كوبري السكة الحديد العلوي حتى كمين البياضية، وشارع "الرياح" سيرا على الأقدام؛ بهدف متابعة أعمال التشجير والنظافة والتجميل بكل منهما، برفقة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه الهجان بضرورة زراعة أشجار "فيكس" فى الجزيرة الوسطى والمساحات الفضاء على جانبى طريق "مصر - أسوان الزراعي"؛ لتتناسب مع أشجار "الفيكس" التى تم زراعتها خلال السنوات الماضية، مشددًا على ضرورة تقليم الأشجار بشارع الرياح ورفع مخلفاتها وريها بشكل يومي للحفاظ على معدلات نموها وإضفاء المظهر الجمالي على الشارع.

وأكد أن مدينة قنا شهدت مؤخرا إعادة رصف ورفع كفاءة وتجميل وتشجير العديد من الطرق الرئيسة بها حيث تم إعادة رصف وتجميل (شارع 26 يوليو، شارع كوبرى دندرة، شارع الرياح، مدخل مدينة قنا الشرقي، مدخل مدينة قنا الغربي)، فضلا عن تجديد العديد من النافورات بالميادين، لافتا إلى أن أعمال التطوير والتجميل ساهمت في عودة الوجه الحضاري الذي تميزت به المحافظة.