الرئيس اليمني يعود إلى الرياض بعد رحلة علاجية في أمريكا

عاد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية استغرقت أكثر من نصف شهر.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" في خبر مقتضب، أن هادي عاد إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إجرائه فحوصاته الطبية الروتينية المعتادة.

وفي 16 يونيو الماضي، غادر هادي الرياض إلى الولايات المتحدة، لإجراء فحوصات طبية، حيث يعاني من مرض في القلب، وسبق أن قام بزيارات سابقة إلى البلد ذاته من أجل العلاج.

ويقيم الرئيس اليمني في العاصمة السعودية مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وتخوض القوات الموالية له معارك مستمرة ضد الحوثيين في عدة جبهات باليمن منذ أكثر من أربعة أعوام، في حرب خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.