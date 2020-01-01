القضاء الجزائري يقرر الإفراج المؤقت عن 3 من نشطاء الحراك الشعبي

أمر مجلس قضاء الجزائر اليوم الخميس بالإفراج المؤقت عن النشطاء كريم طابو وسمير بلعربي وسليمان حميطوش.

وبحسب النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر فإن الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قررت الافراج المؤقت عن كريم طابو بناء على طلب محاميه، فيما أمر قاضي التحقيق بالإفراج المؤقت عن سمير بلعربي وسليمان حميطوش.

ويعد طابو وبلعربي وحميطوش من أبرز نشطاء الحراك الشعبي الذي بدأ في فبراير 2019 وأجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة عقب 20 عاما قضاها في الحكم.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أصدر أمس الأربعاء، عفوا عن 6 من نشطاء الحراك الشعبي صدرت بحقهم أحكاما نهائية بالسجن.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية فإن العفو يتضمن كل من رياحي مليك، وعلال نصر الدين، وبحلاط الياس، وشداد جلول، وداود جيلالي، وخاضر حسين، وهم ستة نشطاء أوقفوا خلال مسيرات الحراك قبل أشهر، وصدرت بحقهم أحكام نهائية بالسجن.

وأشارت الرئاسة إلى أن العفو يأتي بمناسبة عيد الاستقلال الـ58 الموافق 5 يوليو الجاري.