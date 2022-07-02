أفاد التلفزيون الصيني، السبت، بانشطار منصة سفينة بحرية عائمة إلى نصفين، قبالة سواحل هونج كونج، وطاقمها يضم 30 شخصا.
ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصادر حكومية قولها إن مركز تنسيق الإنقاذ البحري في هونغ كونغ تلقّى في الساعة 7.25 بالتوقيت المحلي، بلاغًا بحالة طوارئ بسفينة شحن غرب هونج كونج في بحر الصين الجنوبي، ولسبب غير معروف انشطرت السفينة إلى شطرين
.
وعلى إثرها، توجهت سفينة إنقاذ إلى موقع الحادث قادمة من البر الرئيسي للصين، وأرسلت خدمات الإنقاذ في هونغ كونغ طائرة ومروحيتين، لكن إعصار تشابا الذي يمر في المنطقة يعقد عملية البحث والإنقاذ.
وأشارت إلى إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، ويستمر البحث عن 27 شخصًا آخرين لا يزال مصيرهم مجهولًا، وذلك عقب غرق السفينة.
وأصدر مرصد هونج كونج للأرصاد الجوية، السبت، تحذيرًا من عاصفة من المستوى 8 على مقياس من 10 مع اقتراب العاصفة الاستوائية تشابا من المنطقة الإدارية الخاصة.