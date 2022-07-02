During the onslaught of Typhoon #Chaba, a vessel with 30 crew split in two while just southwest of #HongKong. 3 were rescued and now in hospital, 27 remained missing as search and rescue operations continue.



(Sinking vessel, screengrab from RTHK)#tropics #wxtwitter pic.twitter.com/sEOqtbWKUo — Typhoon Borough | RED ALERT (@typhoon_tcx) July 2, 2022

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" عن مصادر حكومية قولها إن مركز تنسيق الإنقاذ البحري في هونغ كونغ تلقّى في الساعة 7.25 بالتوقيت المحلي، بلاغًا بحالة طوارئ بسفينة شحن غرب هونج كونج في بحر الصين الجنوبي، ولسبب غير معروف انشطرت السفينة إلى شطرينوعلى إثرها، توجهت سفينة إنقاذ إلى موقع الحادث قادمة من البر الرئيسي للصين، وأرسلت خدمات الإنقاذ في هونغ كونغ طائرة ومروحيتين، لكن إعصار تشابا الذي يمر في المنطقة يعقد عملية البحث والإنقاذ.وأشارت إلى إنقاذ ثلاثة من أفراد الطاقم، ويستمر البحث عن 27 شخصًا آخرين لا يزال مصيرهم مجهولًا، وذلك عقب غرق السفينة.وأصدر مرصد هونج كونج للأرصاد الجوية، السبت، تحذيرًا من عاصفة من المستوى 8 على مقياس من 10 مع اقتراب العاصفة الاستوائية تشابا من المنطقة الإدارية الخاصة.