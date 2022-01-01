كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

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عاودت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية الارتفاع اليوم السبت لتتجاوز 10 آلاف إصابة، بعدما ظلت في حالة تراجع لعدة أشهر.

وسجلت كوريا الجنوبية 10 آلاف و715 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 173 حالة إصابة وافدة من الخارج.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 18 مليونا و379 ألفا و552 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 24 ألفا و562 وفاة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.