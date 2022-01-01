عمرو أديب ساخرا: الأهلي كان لازم ياخد 25 دقيقة وقت ضايع علشان يتعادل مع سموحة

سخر الإعلامي عمرو أديب، من خسارة النادي الأهلي من نادي سموحة 2 / 3، في بطولة الدوري العام.



وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "الأهلي كان المفروض ياخد 25 دقيقة وقت ضايع لغاية ما يتعادل".



وأضاف: "الحكم إدالهم 7 دقايق وطلعوا يقولوا الحكم مدناش حقنا".



وتابع: "الأهلي كان لازم يتغلب اكتر من كده .. الأهلي محتاج لاعيبة.. لو جوارديولا درب الأهلي مش هيعمل حاجة ولازم نصف اللاعيبة تمشي".



ونجا الأهلي من خسارة ثقيلة أمام نادي سموحة، وحول وقلص تأخره من ثلاثية نظيفة بتسجيله هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدوري العام.