نجم المغرب على أعتاب الانضمام إلى فالنسيا

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي المغربي سليم أملاح، لاعب فريق بلد الوليد، بات قريبا من الانتقال إلى صفوف نادي فالنسيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع «ريليفو» الإسباني، أن المغربي الدولي صاحب الـ26 عاما سينتقل إلى صفوف نادي فالنسيا على سبيل الإعارة، بعد توصل كل الأطراف لاتفاق مبدئي لإتمام الصفقة.

وأوضح الموقع أن العقد الذي يربط أملاح بفريقه الحالي بلد الوليد يضم في بنوده إمكانية مغادرة النادي في حال هبوط الأخير إلى الدرجة الثانية، وهو ما جعله قريبا من الانتقال إلى فالنسيا.

وانتقل الدولي المغربي إلى صفوف بلد الوليد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من ستاندارلييج البلجيكي، بعقد يمتد حتي يونيو 2027.

وهبط فريق بلد الوليد إلى دوري الدرجة الثانية مرة أخرى بعد موسم واحد فقط في الليجا بعد حلوله في المركز الـ18 برصيد 40 نقطة في نهاية موسم 2022-2023.

وخاض أملاح سبع مباريات مع فريقه بالدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع هدفا واحدا. قبل أن يتعرض لإصابة استلزمت إجراءه جراحة في الكتف أنهت موسمه مع الفريق في إبريل الماضي.