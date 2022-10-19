اعتداء على منزل عمدة ضاحية في باريس

قال عمدة ضاحية لهاي لي روز في العاصمة الفرنسية باريس، فنسنت جانبرون، إن منزله تعرض للهجوم في وقت مبكر من صباح الأحد، واصفا ذلك بأنه "محاولة اغتيال" لأسرته وسط الاضطرابات المستمرة في البلاد.

وأضاف العمدة في بيان: "في الساعة 1:30 صباحًا، بينما كنت في دار البلدية مثل الليالي الثلاث الماضية، صدم أفراد بسيارتهم مسكني قبل إشعال النار فيها لحرق منزلي، حيث كانت زوجتي وطفلي الصغيرين نائمين"، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية.

وتابع: "أثناء محاولتها (زوجته) حماية الأطفال والهروب من المهاجمين، أصيبت هي وأحد أطفالي".

ووفقًا لإحصاء مؤقت من وزارة الداخلية، تم احتجاز أكثر من 700 شخص في جميع أنحاء فرنسا خلال الليلة الماضية مع استمرار الاحتجاجات التي هزت فرنسا في أعقاب مقتل نائل مرزوق، الشاب البالغ من العمر 17 عامًا من أصل جزائري، بعد إطلاق ضابط شرطة النار عليه في نانتير في وقت سابق من الأسبوع.