حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية بالمدفعية والصواريخ

أعلن حزب الله، في بيانين منفصلين، عصر اليوم الثلاثاء، عن قصف، مواقع إسرائيلية بالمدفعية والصواريخ.

وقال الحزب في البيانين إن عناصره استهدفوا موقع "جل العلام" الإسرائيلي بقذائف المدفعية، واستهدفوا ثكنة "كريات شمونة" الإسرائيلية بصواريخ الكاتيوشا وأصابوهما إصابات مباشرة ، رداً على اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

وذكر الحزب أن هذه الهجمات تأتي " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة".

وأغار طيران الاحتلال، بعد ظهر اليوم على أطراف بلدتي "البستان" و"الزلوطية" في جنوب لبنان. وتوجهت سيارات الاسعاف الى المنطقة المستهدفة، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية. وأسفرت الغارة التي استهدفت بلدة "البستان" إلى مقتل شخص مدني.

وكانت طائرة مسيّرة إسرائيلية قد أغارت قبل ظهر اليوم بثلاثة صواريخ على بلدة "الطيبة" في جنوب لبنان، واستهدف أحد الصواريخ محول الكهرباء في مشروع بلدة " الطيبة".

وخرق الطيران الحربي جدار الصوت صباح اليوم في أجواء مدينة " صيدا" ومناطق "جزين" و"مرجعيون" و "النبطية" و"إقليم التفاح" في جنوب لبنان. كما خرق جدار الصوت في أجواء منطقة "الشوف" في جبل لبنان.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء أمس الإثنين أحد عناصرها هو " حمزة خضر شور " من مدينة صور في جنوب لبنان،، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 389.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان "حزب الله" مساندة غزة.