استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار شنه جيش الاحتلال الاسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن 8 أشخاص استشهدوا وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح جراء قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي استهدف مناطق مختلفة من مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

وأضافت أن طفلا استشهد في قصف طائرة حربية إسرائيلية لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح جراء غارة استهدفت منزلا شمال غرب مخيم النصيرات.

وتابعت أن عددا من الأشخاص أصيبوا بجروح جراء غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال استهدف منازلا في منطقة الفخاري وقيزان رشوان وحي المنارة والضابطة الجمركية في خان يونس.

وأشارت إلى إخماد حريق اندلع في شقة سكنية في عمارة الزهارنة بشارع الجلاء بمدينة غزة، إثر استهدافها بقصف إسرائيلي، كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية في حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة، والشرقية من مدينة رفح.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال حاصر منازل في شوارع مختلفة من حي الشجاعية الذي يتوغل به لليوم السادس على التوالي، وسط قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار، فيما استهدف قصف صاروخي إسرائيلي محيط شركة الكهرباء ومحيط جسر وادي غزة ومنطقة المغراقة ومخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي ذات السياق، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن مستشفى الأمل في مدينة خان يونس يتكدس بأعداد كبيرة من المصابين بعد إخطار الاحتلال بإخلاء المناطق الشرقية من المدينة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37900 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 87060 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.