بريطانيا تجدد التزامها بدعم العدالة وسيادة القانون في سوريا

جددت بريطانيا، اليوم الأربعاء، تأكيدها على التزامها الثابت بدعم العدالة وتعزيز سيادة القانون في سوريا في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستقرار والإصلاح المؤسسي في البلاد، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأعلنت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، عبر منشور رسمي على منصة التواصل الإحتماعي"إكس"، أن المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا آنا سنو عقدت اجتماعاً في دمشق مع وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز إصلاح النظام القضائي، وتطوير آليات العدالة بما يخدم مصلحة جميع السوريين.

وأكدت الوزارة أن "المملكة المتحدة ستظل ملتزمة بدعم العدالة وسيادة القانون في سوريا، انطلاقاً من إيمانها بأن العدالة ركيزة أساسية لتحقيق السلام المستدام والتنمية الشاملة".

وتأتي هذه الخطوة في سياق دعم دولي متزايد لمسار الإصلاح السياسي والقانوني في سوريا، حيث سبق أن رحبت بريطانيا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ودعت إلى ضمان الشفافية والعدالة للضحايا خلال المرحلة الانتقالية.





