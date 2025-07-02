بينما يعاني الناس في أجزاء كبيرة من أوروبا من الحرارة الشديدة، فإن الأرجنتينيين يرتعشون من البرد.

وأفادت خدمة الطقس في الأرجنتين، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل أدنى درجة حرارة منذ أغسطس 1991 في العاصمة بوينس آيرس، والتي بلغت 9ر1 درجة مئوية تحت الصفر.

وفي ضاحية "إل بالومار"، أظهر مقياس الحرارة 4ر7 درجة تحت الصفر، وهي أدنى درجة يتم تسجيلها منذ عام 1967.

وتعد درجات الحرارة تحت الصفر غير عادية في بوينس آيرس، حتى خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الجنوبي.

وفي مدينة ماكينشاو في باتاجونيا، انخفضت درجات الحرارة إلى 18 درجة تحت الصفر، وانخفضت في مدينة تريليو على ساحل المحيط الأطلسي إلى 6ر12 درجة تحت الصفر وفي مدينة إل كالافاتي في جنوب البلاد بالقرب من نهر بيريتو مورينو الجليدي الشهير إلى 6ر6 درجة تحت الصفر.

وتم إصدار تحذيرات من الطقس البارد لعدة مناطق. وطلبت السلطات من المواطنين أن يهتموا بشكل خاص بالأطفال وكبار السن والمرضى بأمراض مزمنة.